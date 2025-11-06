الصحة تبحث مع منظمة «الهجرة الدولية» تعزيز التنسيق بتنفيذ البرامج المشتركة

بحثت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية مع منظمة الهجرة الدولية (IOM) آليات تنظيم التعاون والتنسيق المشترك في تنفيذ البرامج الصحية المدرجة ضمن الخطة الاستراتيجية للقطاع، خلال اجتماع عُقد صباح الخميس بديوان الوزارة في طرابلس.

وضمّ الاجتماع وكيل وزارة الصحة المكلف بتسيير مهامها محمد الغوج، ورئيسة بعثة منظمة الهجرة الدولية والوفد المرافق لها، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وممثلين عن مركز طب الطوارئ والدعم، ومديرة مكتب التعاون الدولي وعدد من أعضاء المكتب.

واستعرض المجتمعون آلية عمل المنظمة داخل ليبيا، وسبل تطوير الشراكة بينها وبين وزارة الصحة، إضافة إلى مناقشة مجموعة من البرامج الصحية المزمع تنفيذها بالتعاون مع المنظمة، بهدف تطوير النظام الصحي وتعزيز قدراته في مجالات الوقاية والاستجابة السريعة والطوارئ.

واتُفق خلال اللقاء على عقد اجتماع موسع في نهاية الشهر الجاري لمناقشة البرامج المشتركة بشكل تفصيلي، وتحديث إطار التعاون بين الجانبين بما يضمن توافقه مع الأولويات الصحية الوطنية، ويسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة في ليبيا.