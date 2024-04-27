الصحة تبدا تنفيذ خطة مواجهة تحدي النازحين من السودان

اجتمع وزير الصحة بالحكومة الليبية المكلفة عثمان عبد الجليل، أمس الجمعة،مع اللجنة المعنية بملف النازحين من السودان إلى ليبيا.

وناقش الوزير وأعضاء اللجنة خلال الاجتماع الترتيبات النهائية لتنفيذ خطة الوزارة لمواجهة التحديات المتعلقة بالنازحين من السودان إلى ليبيا، وتم التركيز على وضع كل الاحتياجات الضرورية للتعامل الفعال مع هذا الملف الهام.

يذكر أن الاجتماع كان بحضور كل من رئيس غرفة الطوارئ بالوزارة، إسماعيل العيضة، ومدير إدارة الصيدلة والمعدات الطبية، عبد السلام عقيلة، ومدير إدارة الرعاية الصحية الأولية، أسامة القطعاني، بالإضافة إلى مدير مكتب المنطقة الشرقية لمنظمة الصحة العالمية، سند المجبري.