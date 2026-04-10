الصحة تتابع مشاريع تطوير القطاع في «بني وليد»

في إطار تنفيذ رؤية حكومة الوحدة الوطنية للنهوض بالقطاع الصحي، وبناءً على توجيهات وزير الصحة، تواصل وزارة الصحة الليبية متابعة تطوير المرافق الصحية والمستشفيات والجهات التابعة لها في مختلف البلديات.

وفي هذا السياق، نفذت لجنة مكلفة زيارة ميدانية إلى بلدية بني وليد، برئاسة مدير إدارة التخطيط، وعضوية مدير مكتب التخطيط والبحوث الصحية، وعضو مجلس الخبراء والمستشارين بوزارة الصحة، ومدير إدارة المستشفيات، ومستشار مكتب التخطيط، ورئيس وحدة التخطيط، وعضو من إدارة المشروعات بالوزارة.

وعقدت اللجنة لقاءات مع عميد بلدية بني وليد عبد الحفيظ الرايس، ومدير إدارة الخدمات الصحية بني وليد نبيل الفضيل، إلى جانب مديري الخدمات الصحية ومديري المستشفيات والمراكز الصحية ومديري المكاتب في بلديات بني وليد وتينياي والمردوم، إضافة إلى رؤساء الأقسام.

وشملت الزيارة اجتماعات وجولات ميدانية مكثفة على المشاريع الإنشائية داخل القطاع الصحي، بهدف تقييم نسب الإنجاز في المشاريع المتوقفة، والعمل على وضع آليات لتفعيل المشاريع المستحدثة لضمان دخولها الخدمة في أقرب وقت.

كما امتدت أعمال المتابعة إلى التطوير الإداري، من خلال دراسة طلبات ترفيع تصنيف عدد من المرافق الصحية في المنطقة، استناداً إلى الاحتياج الميداني الفعلي والمعايير المعتمدة.

وتناول برنامج الزيارة ملف التجهيزات الطبية عبر حصر النواقص وتحديد الاحتياجات من الأجهزة الطبية الحديثة، والأدوية التخصصية، والمستلزمات التشغيلية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وأكد أعضاء اللجنة أن هذه الزيارة تهدف إلى تنفيذ سياسة وزارة الصحة في تذليل الصعوبات التي تواجه الكوادر الطبية في المنطقة، مع الإشادة بمستوى التعاون من قبل عميد بلدية بني وليد وإدارة الخدمات الصحية بني وليد لإنجاح هذه المهمة.