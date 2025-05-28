الصحة تتحرك نحو الزنتان.. «الغوج» يبحث تعزيز الخدمات ومواجهة التحديات الطبية

بحث وكيل وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية المكلّف بمهام الوزير، الدكتور محمد الغوج، خلال لقاء مع عضو المجلس البلدي الزنتان المسؤول عن ملف الصحة، سبل تعزيز الخدمات الصحية وتطوير المرافق الصحية في البلدية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة.

وعقد اللقاء بديوان وزارة الصحة في طرابلس، حيث تم مناقشة التحديات التي تواجه القطاع الصحي في الزنتان، خاصة ما يتعلق بأوضاع التجهيزات الطبية واحتياجات المستشفيات والمراكز الصحية، إضافة إلى بحث الحلول لتجاوز تلك التحديات وتأمين المستلزمات الضرورية لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية.

وأكد الدكتور الغوج، حرص الوزارة على دعم بلدية الزنتان وتعزيز جاهزية مرافقها الصحية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إعداد خطط استراتيجية لتحسين واقع القطاع الصحي وتعزيز استدامة الخدمات في كافة المناطق.