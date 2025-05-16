الصحة تتحرّك بسرعة.. «الغوج» يترأس اجتماعات مكثّفة لضمان توفر الأدوية

عقد وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، المكلف بمهام الوزير، الدكتور محمد الغوج، ثلاث اجتماعات أمس الخميس، لمتابعة توجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة.

وتناول الاجتماع، الذي حضره رئيس لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي وممثلون عن مركز طب الطوارئ والدعم، أبرز التحديات المتعلقة بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وآليات تعزيز التنسيق بين جهاز الإمداد الطبي والمرافق الصحية لضمان استمرارية التدفق المنتظم للإمدادات وفقاً للاحتياجات الفعلية.

وشدد الدكتور الغوج، على ضرورة ضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مؤكدًا أهمية الاستجابة الفورية لتغطية الاحتياجات، خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

الغوج يترأس اجتماعًا موسعًا لتنفيذ توجيهات الدبيبة بشأن دعم المرافق الصحية في أبوسليم

وفي وقت سابق أمس، ترأس وكيل عام وزارة الصحة المكلّف بمهام الوزير، الدكتور محمد الغوج، اليوم اجتماعًا موسعًا ضم عددًا من القيادات الصحية، وذلك لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، السيد عبدالحميد الدبيبة، بشأن دعم وتطوير الخدمات الصحية في منطقة أبوسليم.

وشارك في الاجتماع كل من رئيس لجنة جهاز الإمداد الطبي، ورئيس مركز طب الطوارئ والدعم، إلى جانب مديري مستشفيات طرابلس المركزي، أبوستة للصدرية، الخضراء العام، وأبوسليم للحوادث، إضافة إلى مدير مساعد مركز طرابلس الطبي، ومديري العيادتين المجتمعتين بطريق المطار وأبوسليم.

واستعرض الاجتماع الوضع الصحي العام في المنطقة، وناقش سبل توفير الاحتياجات الأساسية للمستشفيات، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الطبية وتحسين جودتها. كما تم التطرق إلى المشاريع الصحية المتوقفة، وخطط استكمالها، إلى جانب بحث أولويات المرحلة المقبلة لتحسين البنية التحتية الصحية.

وأكد الدكتور الغوج خلال الاجتماع على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان تنفيذ التوجيهات الحكومية على نحو فعّال وسريع، مشددًا على أن الوزارة تواصل جهودها لتعزيز كفاءة القطاع الصحي وضمان وصول الخدمات لكافة المواطنين، لا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل أبوسليم.