الصحة تراقب «أداء المرافق وجودة الخدمات» في طرابلس

أقرّت إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية، بناءً على تكليف مدير الإدارة، متابعة سير عمل المرافق الصحية خلال الفترة الليلية، وركّزت على أقسام الإسعاف والطوارئ، نظرًا لدورها المحوري في الاستجابة السريعة لحالات المرضى والمصابين.

واستهدفت الخطوة تعزيز جودة الخدمات الصحية، وضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والوقاية، والتحقق من جاهزية الكوادر الطبية والطبية المساعدة خلال ساعات العمل الليلية.

ونفّذت فرق التفتيش زيارات ميدانية مساء يوم الأربعاء الموافق 10 ديسمبر 2025، وشملت مستشفى الجلاء للنساء والولادة، ومستشفى الجلاء للأطفال، ومستشفى الحروق والتجميل، ومستشفى طرابلس المركزي، ومستشفى الخضراء العام، ومستشفى الحوادث أبو سليم.

وشملت الزيارات مستشفى العيون طرابلس، ومستشفى أبوستة للأمراض الصدرية وجراحة الصدر، والمركز الوطني لعلاج وجراحة القلب تاجوراء، ومستشفى السكري والغدد الصماء، والعيادة المجمعة أبو سليم، والعيادة المجمعة طريق المطار، والعيادة المجمعة البدري.

وتضمنت الجولة مجمع العيادات زاوية الدهماني، والعيادة المجمعة قرطبة، والعيادة المجمعة الحرية، والعيادة المجمعة غوط الشعال، وجهاز الإسعاف والطوارئ، في إطار تقييم الجاهزية الفنية والبشرية وسير تقديم الخدمة.

أكدت إدارة التفتيش والمتابعة استمرار العمل وفق خطة التفتيش المعتمدة، وربطت الجولات الدورية بمتطلبات رفع كفاءة الأداء، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز سلامة المرضى.