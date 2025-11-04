الصحة تستعرض خطة لتوفير المستلزمات الطبية للمرافق

عُقدت اليوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر 2025، بديوان وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، ندوة علمية لمناقشة خطة تقدير وإعداد الاحتياج الشامل للمستلزمات الطبية، بحضور عدد من أعضاء مجلس المستشارين بالوزارة، وممثلين عن جهاز الإمداد الطبي والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إلى جانب الإدارات المختصة وعدد من الخبراء في مجال منظومة الإمداد الطبي.

وخلال الندوة، قدّمت اللجنة المكلفة عرضًا تقديميًا حول خطة الوزارة لإعداد الاحتياج الشامل للمستلزمات الطبية للمؤسسات الصحية، وناقشت آليات التقدير والتوزيع المبني على الأدلة والممارسات العلمية.

وتأتي هذه الندوة في إطار جهود وزارة الصحة لاعتماد أسس علمية ومعايير فنية دقيقة في عملية تقدير الاحتياجات الفعلية من الإمدادات الطبية، بما يضمن استدامة توفيرها للمرافق الصحية وتحسين كفاءة تقديم الخدمات الطبية في مختلف أنحاء البلاد.