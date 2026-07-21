الصحة تشارك في مبادرة إقليمية لتعزيز «الأمن السيبراني»

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، أن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط سيُنظم ندوة إقليمية افتراضية حول الأمن السيبراني في القطاع الصحي، وذلك عبر تقنية “الزوم” يوم 23 يوليو 2026، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت ليبيا.

وأوضحت الوزارة أن الندوة تهدف إلى استعراض المبادرة الإقليمية الخاصة بالأمن السيبراني في القطاع الصحي، إلى جانب التعريف بالأدوات والإرشادات والموارد الفنية التي توفرها منظمة الصحة العالمية لدعم الدول الأعضاء في تعزيز الجاهزية والقدرة على مواجهة التحديات المرتبطة بالأمن الرقمي.

وأضافت أن اللقاء يسعى كذلك إلى تعزيز الشراكات مع الجهات الإقليمية والدولية، واستكشاف فرص التعاون على المستويين الوطني والإقليمي، بما يدعم تطوير منظومات الحماية الرقمية داخل المؤسسات الصحية.

ودعت وزارة الصحة جميع الجهات المعنية، والخبراء، والباحثين، والمختصين في مجالات التأهب والاستجابة للطوارئ الصحية، والأمن الصحي، والصحة الرقمية، ونظم المعلومات الصحية، وتكنولوجيا المعلومات، إلى المشاركة الفاعلة في أعمال الندوة.

وأكدت الوزارة أن المشاركة في هذا الحدث تمثل فرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات الإقليمية والدولية، والاستفادة من التجارب الرائدة في مجال حماية الأنظمة الصحية الرقمية.

وتأتي هذه الندوة في ظل تزايد أهمية الأمن السيبراني في القطاع الصحي، مع توسع الاعتماد على الأنظمة الرقمية وقواعد البيانات الإلكترونية في إدارة الخدمات الطبية، ما يجعل تعزيز حماية المعلومات الصحية ورفع جاهزية المؤسسات الصحية من الأولويات العالمية.