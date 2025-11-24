الصحة تصدر دفعة جديدة من قرارات «التسوية للعاملين»

وقّع وكيل عام وزارة الصحة المكلّف بمهام الوزير بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور محمد الغوج، اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025، دفعة جديدة من قرارات التسوية لنحو 1600 من الكوادر الطبية والطبية المساعدة بمستشفى طرابلس الجامعي، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.

وأكدت الوزارة استمرار استكمال باقي ملفات التسوية في مختلف المرافق الصحية وفق الضوابط المعتمدة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الوزارة لضبط أوضاع العاملين في القطاع وتحفيز الكوادر الطبية والتمريضية، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات الصحية.

هذا وبدأت وزارة الصحة منذ سنوات عدة برامج لضبط أوضاع العاملين في القطاع الطبي والتمريضي، بهدف استقرار الموظفين وتحسين الأداء المؤسسي، وتأتي تسويات مثل هذه ضمن سلسلة إجراءات تمهيدية لإصلاح القطاع الصحي وتعزيز الخدمات للمواطنين.