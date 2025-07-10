الصحة تصدر دفعة جديدة من قرارات تسوية «الأوضاع الوظيفية» للكادر الطبي

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، عن توقيع دفعة جديدة من قرارات تسوية الأوضاع الوظيفية للعناصر الطبية والطبية المساعدة، الوطنية منها والمغتربة، لصالح 42 جهة صحية تابعة للوزارة موزعة على مختلف مناطق البلاد.

وتُعد هذه الدفعة الثالثة ضمن سلسلة قرارات أصدرتها الوزارة خلال أقل من شهرين، استفادت منها حتى الآن نحو 200 جهة صحية في أنحاء ليبيا، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز استقرار الكوادر الطبية وتحسين أوضاعهم المهنية والوظيفية.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن العمل مستمر على استكمال باقي ملفات التسوية، ضمن خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى دعم حقوق العاملين في القطاع الصحي، تنفيذاً لتعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، المهندس عبد الحميد الدبيبة، وبإشراف مباشر من وكيل عام وزارة الصحة، الدكتور محمد الغوج.

وتأتي هذه الخطوة في سياق مساعي الوزارة إلى الارتقاء بالخدمات الصحية من خلال تحسين البيئة المهنية للعاملين، وضمان استدامة أداء المرافق الصحية بكفاءة وجودة عالية.