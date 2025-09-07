الصحة تطلق المنظومة الوطنية لـ«صرف الأنسولين» في 73 مركزاً

أطلقت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، المرحلة الأولى من المنظومة الوطنية لصرف ومتابعة أدوية الأنسولين لمرضى السكري، في خطوة تهدف إلى ضمان وصول العلاج لمستحقيه وتحقيق رقابة فعالة على عملية التوزيع.

وجاءت هذه الخطوة بتوجيهات من رئيس الحكومة المهندس عبد الحميد الدبيبة، حيث أطلق الخدمة الفعلية وكيل عام وزارة الصحة والمكلف بمهام الوزير، الدكتور محمد الغوج، من المركز الوطني لأمراض السكري والغدد الصماء، بحضور عدد من المسؤولين والجهات الداعمة.

وتغطي المرحلة الأولى من المشروع 73 مركزًا صحيًا موزعة في مختلف مناطق البلاد، حيث تعتمد المنظومة على آلية إلكترونية مرتبطة بالرقم الوطني ورقم الهاتف، لضمان صرف الأنسولين تحت إشراف الطبيب المختص، ومنع ازدواجية التوزيع أو تسرب الأدوية، وتحديد الاحتياجات الفعلية للمرضى.

وأكد الدكتور الغوج أن هذه المنظومة تُعد نقطة انطلاق نحو رقمنة القطاع الصحي، من خلال إنشاء ملف صحي ورقم تعريفي خاص بكل مريض، بما يسهم في تتبع الحالة الصحية للمواطن وضمان استدامة توفير الأدوية الحيوية.

وأشار إلى أن المشروع يتم تنفيذه بدعم وتعاون من صندوق التأمين الصحي ومركز طب الطوارئ والدعم، وبإشراف مباشر من وزارة الصحة، حيث تتولى إدارة الصيدلة متابعة عمليات الصرف ورصد المخزون وإعادة تدوير الأدوية بين المرافق الصحية بحسب الاحتياج.

وتعكس هذه المبادرة حرص الحكومة على تعزيز كفاءة النظام الصحي، وتحسين الخدمات المقدمة لمرضى السكري في مختلف أنحاء البلاد.