الصحة تطلق حزمة دعم «للمستشفيات والمراكز» في عدة مناطق

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، عبر سلسلة اجتماعات وإجراءات ميدانية، مواصلة تنفيذ خطتها الرامية إلى تطوير الخدمات الصحية في مختلف البلديات، من خلال دعم المستشفيات والمراكز التخصصية، وتعزيز برامج توطين العلاج داخل البلاد، وتوفير الاحتياجات التشغيلية للمرافق الصحية، إلى جانب تكثيف الرقابة على القطاع الصحي الخاص وتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبية على عددٍ من المناطق.

وفي هذا الإطار، بحث وزير الصحة الدكتور محمد الغوج مع مدير عيادة الأسنان المركزية بتاجوراء سير العمل داخل العيادة، وآليات رفع كفاءة خدمات طب وجراحة الفم والأسنان المقدمة للمواطنين في البلدية.

ووفقاً لوزارة الصحة الليبية، استعرض الاجتماع تقريراً شاملاً حول الأداء الحالي للعيادة التخصصية، إلى جانب أبرز الصعوبات والتحديات الفنية واللوجستية التي تواجه الأطقم الطبية.

وركزت المناقشات على حصر احتياجات العيادة العاجلة من المشغلات والمستلزمات الطبية والمعدات التشغيلية، حيث وجّه وزير الصحة الإدارات المختصة بالإسراع في توفير جميع المتطلبات اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية للمترددين على العيادة دون انقطاع.

وقال وزير الصحة الدكتور محمد الغوج: “وزارة الصحة تولي اهتماماً كبيراً بالمرافق الطبية التخصصية في كافة البلديات وتسعى جاهدةً لتوفير بيئة عمل متكاملة تدعم الكوادر الوطنية وتسهم في تقريب وتطوير الخدمات العلاجية للمواطنين في مناطق سكنهم.”

وفي سياقٍ متصل، عقد وزير الصحة اجتماعاً مع مدير مستشفى العيون ورئيس هيئة زراعة القرنية الدكتورة رانيا الخوجة، لبحث دعم وتطوير الخدمات التخصصية في مجال طب وجراحة العيون، وتعزيز برنامج توطين العلاج داخل ليبيا بما يضمن تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين وفق أعلى المعايير الطبية.

وبحسب الوزارة، تناول اللقاء آليات دعم المستشفى بالإمكانات والاحتياجات اللازمة للتوسع في تقديم الخدمات التخصصية والجراحات الدقيقة، بما يسهم في استيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى القادمين من مختلف المدن والمناطق الليبية.

وأكد المشاركون أهمية توطين العلاج داخل البلاد لما يحققه من فوائد مباشرة للمرضى وأسرهم، عبر توفير الرعاية الصحية المتخصصة داخل الوطن، والحد من الحاجة إلى العلاج بالخارج، وتقليل نفقات السفر والإقامة والعلاج، إلى جانب دعم الكوادر الطبية الوطنية وتعزيز الاستفادة من الإمكانات المتاحة بالمؤسسات الصحية الليبية.

وقالت مدير مستشفى العيون: “الدعم الذي توليه وزارة الصحة لقطاع العيون سينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمرضى ويسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية التخصصية في البلاد.”

وفي ملف الخدمات الصحية بالبلديات، عقد وزير الصحة اجتماعاً مع عميد وأعضاء المجلس البلدي زوارة لبحث تطوير الخدمات الطبية وتجهيز مستشفى المدينة.

وأوضحت وزارة الصحة أن الاجتماع ناقش عدداً من الملفات الحيوية المتعلقة بقطاع الصحة في البلدية، والسبل الكفيلة بالارتقاء بمستوى الخدمات الطبية، إضافةً إلى الوقوف على احتياجات مرافق الرعاية الصحية الأولية.

وركزت المباحثات على تجهيز مستشفى زوارة بالمعدات والاحتياجات الطبية اللازمة، باعتباره مرفقاً صحياً محورياً يسهم تشغيله بكامل طاقته في رفع كفاءة الاستجابة الطبية وتعزيز توطين العلاج داخل البلدية.

كما تناول الاجتماع متابعة وتطوير أداء العيادات المجمعة ومراكز تقديم الخدمات الصحية لضمان شمولية الرعاية الصحية والتخفيف من الأعباء التي يتحملها المرضى.

وأكد وزير الصحة الدكتور محمد الغوج: “وزارة الصحة ملتزمةٌ بدعم بلدية زوارة وكافة البلديات والمناطق، والعمل على تذليل جميع الصعوبات التي تواجه تشغيل المرافق الطبية لضمان وصول خدمات صحية بجودة عالية لكافة المواطنين.”

وفي جانب الرقابة، بحث وزير الصحة مع رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء رجب قطوسة آليات ضبط ومتابعة المصحات والصيدليات وتنظيم القطاع الصحي الخاص.

وذكرت الوزارة أن الاجتماع ركز على تقييم ومتابعة عمل اللجان الفنية المشتركة بين وزارة الصحة وجهاز الحرس البلدي، والمسؤولة عن المتابعة الميدانية المستمرة لمرافق القطاع الصحي الخاص في مختلف البلديات.

كما ناقش الجانبان تفعيل الجولات التفتيشية المشتركة لمراقبة المصحات الخاصة والمختبرات والصيدليات، والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والقانونية المعتمدة، وضبط أي مخالفات تمس سلامة الأمن الصحي للمواطنين.

واتفق الطرفان على تطوير آليات متابعة دقيقة ومستدامة لتنظيم القطاع الصحي الخاص، بما يدعم جهود الوزارة في الارتقاء بجودة الخدمات الطبية وتعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية والأمنية.

ميدانياً، أعلنت وزارة الصحة الليبية مواصلة توزيع شحنات الأدوية والمستلزمات الطبية على عددٍ من مرافق الرعاية الصحية الأولية، في إطار استراتيجية الوزارة للنهوض بالقطاع الصحي وتفعيل دور مراكز الرعاية الصحية باعتبارها خط الدفاع الأول.

وأوضحت الوزارة أن اللجنة الفنية، بإشراف مباشر من إدارة الرعاية الصحية الأولية، تواصل تنفيذ خطة توزيع الشحنات المباشرة من الأدوية والمستلزمات الطبية على البلديات والمناطق، تنفيذاً لتوجيهات وزير الصحة الدكتور محمد الغوج بنقل المخصصات الدوائية مباشرةً من جهاز الإمداد الطبي إلى المراكز والمجمعات الصحية المستهدفة، بما يضمن عدالة التوزيع واستمراريته والحد من المركزية.

وشملت الشحنات الحالية المركز الصحي أولاد طالب، والمركز الصحي تيجي بإدارة الخدمات الصحية باطن الجبل، إضافةً إلى المركز الصحي تاغمة ووحدة الرعاية الصحية الأولية يفرن، حيث تسلمت هذه المرافق الأدوية التخصصية والمستلزمات الطبية الأساسية لبدء تقديمها للمواطنين عبر خدمات الرعاية الصحية الأولية.

وأكدت الوزارة أن هذه الآلية تستهدف تقريب الخدمات الطبية من المواطنين في مناطق سكنهم، وتخفيف الضغط على المستشفيات العامة والمركزية، إلى جانب ضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبية المتاحة في مختلف مؤسسات القطاع الصحي.