الصحة تطلق مرحلة جديدة لـ«تسكين الموظفين» ومعالجة الإفراجات المالية

عقدت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية، اجتماعًا موسعًا للجنة المشتركة المكلفة بإعداد الملاكات والهياكل التنظيمية، وذلك بحضور أعضاء من وزارة الصحة ووزارة الخدمة المدنية، بهدف البدء الفعلي في تسكين الموظفين بالملاكات الوظيفية لإدارات الخدمات الصحية في مختلف المناطق.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار استكمال إجراءات اعتماد الملاكات الوظيفية لإدارات الخدمات الصحية، حيث استهدف في مرحلته الأولى 12 إدارة صحية شملت مناطق طرابلس، جنزور، السواني بن آدم، سيدي السايح، قصر بن غشير، القره بوللي، والعواتة، إلى جانب عدد من الإدارات الصحية المجاورة.

وناقش الحاضرون آليات وشروط تسكين الموظفين وفق اللوائح والقوانين المعمول بها، وذلك عقب قيام الإدارات المستهدفة بحصر القوة العامة والفعلية للعناصر العاملة لديها، تمهيدًا لتنظيم البيانات بشكل دقيق.

وتم الاتفاق مع مديري الإدارات على إحالة نماذج وقوائم التسكين النهائية خلال الأسبوع المقبل، في خطوة تمهيدية للانتقال إلى مرحلة تنفيذية تهدف إلى تسوية الأوضاع الوظيفية والمالية للموظفين، والمساهمة في معالجة ملف الإفراجات المالية وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وأكدت وزارة الصحة أن هذه الإجراءات لا تقتصر على التسويات المالية فقط، بل تهدف إلى تحقيق توزيع عادل وفعّال للكوادر الطبية والطبية المساعدة والإدارية داخل المرافق الصحية، بما يضمن رفع كفاءة الأداء.

وأشارت الوزارة إلى أن إعادة تنظيم الملاكات والجداول الطبية يسهم في معالجة حالات التكدس الوظيفي في بعض المرافق، وسد العجز في مرافق أخرى، بما يعزز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق، مع الحفاظ على حقوق الموظفين.