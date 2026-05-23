الصحة تطلق منصة رقمية جديدة لـ«تسجيل الأدوية»

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، عن بدء استقبال طلبات تسجيل شركات توريد الأدوية المحلية والأجنبية، إضافة إلى تسجيل الأصناف الدوائية، عبر منصة “PharmaGate” الإلكترونية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير الخدمات الرقمية وتنظيم إجراءات التسجيل بما يواكب التحول الرقمي في القطاع الصحي.

وأوضحت الوزارة أن المنصة تهدف إلى تسهيل وتوحيد إجراءات تقديم ومتابعة الطلبات من خلال نظام رقمي متكامل يضمن الكفاءة والشفافية في إنجاز المعاملات، حيث تتيح تقديم الطلبات إلكترونيًا ومتابعة حالتها بشكل مباشر، بما يساهم في تسريع الإجراءات وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية.

وبيّنت الوزارة أن النظام يعمل على إنشاء قاعدة بيانات موحدة وآمنة تضم الشركات والأصناف الدوائية، بما يعزز مستوى التنظيم ويرفع من كفاءة إدارة قطاع الدواء داخل ليبيا.

ودعت وزارة الصحة جميع الشركات المعنية إلى الدخول إلى المنصة واستكمال إجراءات التسجيل وفق الضوابط المعتمدة عبر الرابط التالي: PharmaGate Login

كما أشارت الوزارة إلى إمكانية الحصول على التعليمات والدعم الفني الخاص بطريقة التسجيل عبر مركز المساعدة المخصص للنظام من خلال الرابط التالي:PharmaGate Knowledge Base

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجهات وزارة الصحة نحو تعزيز التحول الرقمي في القطاع الصحي، وتطوير آليات العمل الإداري بما يواكب المعايير الحديثة في إدارة وتنظيم سوق الدواء.