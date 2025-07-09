الصحة تطلق منظومة علاج نقص هرمون النمو للأطفال وتبدأ صرف الجرعات

أطلقت وزارة الصحة اليوم رسميًا المنظومة الوطنية لصرف ومتابعة علاج نقص هرمون النمو للأطفال، وبدأت في صرف الجرعات بالمرافق المعتمدة، وذلك خلال فعالية أُقيمت بمستشفى الجلاء للأطفال بطرابلس.

وحضر مراسم الإطلاق وكيل عام وزارة الصحة والمكلف بمهام الوزير، الدكتور محمد الغوج، إلى جانب ممثلين عن إدارة الصيدلة، وقسم الأدوية، وقسم تقنية المعلومات، وعدد من مديري المرافق الصحية.

وتهدف المنظومة إلى تنظيم عملية صرف العلاج عبر تسجيل إلكتروني دقيق، وإصدار بطاقات علاجية تضمن وصول الجرعات مباشرة للمستحقين، بما يحد من حالات التسريب ويعزز الشفافية.

وأكدت وزارة الصحة استمرار توزيع الجرعات التي تم توريدها عن طريق جهاز الإمداد الطبي، وفق خطة مدروسة تشمل مختلف المناطق، تنفيذًا لتعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس عبد الحميد الدبيبة، وبما يضمن تغطية شاملة للأطفال المستحقين للعلاج.