الصحة ترفع جاهزية أطباء «الرعاية الأولية»

أطلقت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية، صباح اليوم السبت، ورشة عمل تدريبية متخصصة لتأهيل أطباء الرعاية الصحية الأولية على الأدلة العلاجية وآليات الإحالة، وذلك بالشراكة مع الجمعية الليبية لأمراض الصدرية، في إطار خطة الوزارة الاستراتيجية لتطوير القطاع الصحي لعام 2026.

وانعقدت الورشة في قاعة مجلس التخصصات الطبية، بحضور مدير إدارة الخدمات الصحية بالمناطق، إلى جانب عدد من الكوادر الإدارية والفنية بالوزارة، في إطار متابعة الأداء الفني للمرافق الصحية في مختلف البلديات.

وتهدف الورشة إلى رفع كفاءة الأطباء العاملين في العيادات المجمعة ومرافق الرعاية الصحية الأولية، عبر تعزيز المهارات السريرية والتشخيصية وتحديث آليات التعامل مع الحالات الصدرية، خاصة الحالات الحادة منها.

كما ركزت أعمال التدريب على التعريف بالأدلة العلاجية المعتمدة لأمراض الصدر، إضافة إلى تنظيم مسار الإحالة الطبية إلى المستوى الثاني من الرعاية الصحية، بما يضمن تحسين انسيابية الخدمات العلاجية وتخفيف الضغط على المرافق الطبية.

وتستهدف هذه الدورة بشكل مباشر أطباء الرعاية الأولية وأطباء الإسعاف في المرافق الصحية، بهدف توحيد البروتوكولات العلاجية المعتمدة وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.