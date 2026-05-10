الصحة تعزز الخدمات «التشخيصية والعلاجية» في مصراتة

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، عن افتتاح قسم العمليات ووحدة جهاز التصوير المقطعي CT SCAN في مجمع عيادات مصراتة الذهبي، وذلك ضمن مشاريع خطة عودة الحياة الهادفة إلى تطوير المرافق الصحية الحيوية في مختلف المدن الليبية.

وجرى الافتتاح الرسمي بحضور وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، وأعضاء من المجلس البلدي مصراتة، إلى جانب عدد من رؤساء الهيئات والمسؤولين الذين اطلعوا على التجهيزات الطبية الحديثة داخل الأقسام الجديدة.

ويهدف تشغيل هذه الأقسام وتزويدها بأحدث التقنيات الطبية إلى تعزيز جودة الخدمات العلاجية والتشخيصية داخل المدينة، بما يسهم في رفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين وتوسيع القدرة الاستيعابية للمرفق الصحي.

كما يمثل هذا التطوير خطوة استراتيجية لدعم القطاع الصحي في مصراتة، من خلال توفير خدمات متقدمة تسهم في تقليل الحاجة إلى التنقل نحو مدن أخرى للحصول على الفحوصات أو التدخلات الطبية، ما يخفف العبء عن المواطنين ويعزز سهولة الوصول إلى الخدمة الصحية.

ويأتي هذا المشروع في إطار توجهات وزارة الصحة الليبية نحو تطوير البنية التحتية الصحية وتحسين كفاءة المؤسسات الطبية، بما ينعكس على جودة الخدمات في مختلف مناطق البلاد، وفق ما نقلته وزارة الصحة الليبية.