الصحة تعزز «الرعاية الأولية» وتطور منظومة الخدمات

واصلت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية جهودها لتعزيز الرعاية الصحية الأولية وتطوير منظومة الخدمات الطبية، عبر سلسلة اجتماعات وورش عمل وزيارات ميدانية لمختلف المرافق الصحية.

وعقدت وزارة الصحة اجتماعًا مع منظمة الصحة العالمية، برئاسة مدير مكتب التخطيط والبحوث الصحية، لمناقشة دعم إعداد الخطة الاستراتيجية للرعاية الصحية الأولية، وتعزيز برامج الصحة العامة، وتطوير آليات جمع وتحليل البيانات لدعم اتخاذ القرار، إضافة إلى تنظيم برامج تدريبية وورش عمل للكوادر الصحية.

كما ناقشت الوزارة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، الإطار التشغيلي لبرنامج الزائر الصحي المجتمعي، وآليات اختيار العاملين الصحيين لضمان انطلاق البرنامج وفق أسس تنظيمية واضحة، مستهدفة تحسين وصول المواطنين إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية.

وعلى مستوى المستشفيات، واصلت جهود تطوير مستشفى الأطفال التعليمي طرابلس عبر تنفيذ خطة “عودة الحياة”، بما شمل رفع السعة الاستيعابية للأقسام الحيوية وتحديث وحدات العناية والإسعاف والطوارئ والمختبرات، مع سد النواقص في الكوادر الطبية والإدارية، وتحسين بيئة العمل لتعزيز الأداء والكفاءة.

كما أجرى فريق من الوزارة زيارة ميدانية لمستشفى ككلة القروي لمتابعة سير العمل، والاطلاع على الأقسام الحيوية، والتباحث مع الكوادر حول التحديات وسبل تحسين الخدمات الصحية، بما يسهم في رفع كفاءة المرافق الطبية.

وفي مجال التدريب، اختتمت الوزارة ورشة عمل لتدريب عناصر التمريض على الوقاية والعلاج لمرضى الأمراض المزمنة غير السارية، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية واللجنة الدولية للإغاثة – ليبيا، بهدف تعزيز قدرات الكوادر التمريضية.

كما واصلت إدارة الخدمات الصحية عين زارة توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية والمختبرية على المرافق الصحية التابعة لها، لتعزيز جاهزيتها وضمان استمرارية الخدمات.

وعلى صعيد متابعة الكوادر، قامت مدير إدارة التمريض بزيارة مستشفى الأطفال التعليمي بطرابلس للاطلاع على أوضاع العاملين، والتجهيزات لإنشاء معهد متوسط للتمريض، ضمن خطة الوزارة لتطوير مهارات عناصر التمريض ورفع كفاءتهم المهنية.

وختم وزير الصحة الدكتور محمد الغوج سلسلة المتابعات بعقد اجتماع لمتابعة عمل لجنة العطاء العام وتوفير الإمداد الطبي، مع التركيز على توحيد آلية الشراء والتوزيع لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتعزيز استمرارية الخدمات الصحية في كافة المرافق.