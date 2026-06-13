الصحة توقّع أكبر حزمة «ترقيات وتسويات» وظيفية للعاملين

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، توقيع وزير الصحة الدكتور محمد الغوج حزمةً من القرارات الخاصة بترقية وتسوية الأوضاع القانونية والوظيفية للعاملين في القطاع الصحي، شملت 4150 موظفًا وموظفةً موزعين على 70 جهةً ومرفقًا صحيًا في مختلف البلديات والمناطق.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها الرامية إلى دعم العنصر البشري والمحافظة على الكفاءات الإدارية والطبية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي للعاملين ورفع معنوياتهم وتحفيزهم على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأكدت وزارة الصحة أن القرارات الجديدة تجسد رؤيتها القائمة على “استثمار الكفاءات من أجل صحة أفضل لمجتمعنا”، مشيرةً إلى أن تمكين الموظفين من حقوقهم الوظيفية والمالية يمثل أساسًا رئيسيًا لخطط تطوير القطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات الطبية والرعاية الصحية في مختلف أنحاء البلاد.

وفي سياق متصل، أجرى وزير الصحة الدكتور محمد الغوج جولةً ميدانيةً مفاجئةً خلال ساعات الليل إلى مستشفى جنزور العام، للاطلاع على مستوى الجاهزية الطبية ومتابعة سير العمل والخدمات الصحية المقدمة للمرضى خلال الفترات المسائية والليلية.

وشملت الجولة عددًا من الأقسام الحيوية بالمستشفى، من بينها أقسام الإسعاف والطوارئ والباطنة والجراحة والأطفال، إضافةً إلى وحدات الأشعة والمختبرات والصيدلية والمخازن الطبية.

واستمع الوزير خلال الزيارة إلى ملاحظات وتقارير الأطقم الطبية والطبية المساعدة المناوبة، بشأن الاحتياجات التشغيلية والمتطلبات اللوجستية اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية بالكفاءة المطلوبة.

وأكدت وزارة الصحة أن الزيارة تأتي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمستشفيات والمرافق الصحية، والوقوف بشكل مباشر على التحديات والاحتياجات الفعلية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز الاستجابة الطبية وضمان استمرارية الخدمات الصحية على مدار الساعة.