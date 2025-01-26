الصحة تعزي بوفاة أبرز أعلام الطب في ليبيا

تقدمت وزارة الصحة الليبية في حكومة الوحدة الوطنية، بالتعزية بوفاة الدكتور عبدالله الحسين خضورة، أحد أعلام الطب في ليبيا، الذي ترك إرثًا مشرفًا في خدمة قطاع الصحة وتطويره، وبصماته لا تزال شاهدة على إخلاصه وتفانيه.

وجاء في البيان: “تتقدم وزارة الصحة بأحرّ التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد الدكتور عبدالله الحسين خضورة وإلى كافة أهالي مدينة مصراتة في وفاة المغفور له بإذن الله، أحد أعلام الطب في ليبيا، والذي وُلد عام 1943 وخرّيج ألمانيا سنة 1973”.

وتابع البيان: “قد كان الدكتور خضورة أول طبيب ليبي في المنطقة الوسطى، وأول مدير لمستشفى مصراتة المركزي، ووزيرًا للصحة سابقًا، حيث ترك إرثًا مشرفًا في خدمة قطاع الصحة وتطويره، وبصماته لا تزال شاهدة على إخلاصه وتفانيه”.

