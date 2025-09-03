الصحة تعلن وصول شحنة جديدة من علاج «نقص هرمون النمو للأطفال»

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية عن وصول شحنة جديدة من علاج نقص هرمون النمو للأطفال إلى مخازن جهاز الإمداد الطبي، وذلك في إطار استكمال بنود العطاء العام وتوفير الإمدادات الدوائية الحيوية للمصابين بهذا النوع من الأمراض المزمنة.

وأكدت الوزارة أنه سيتم الشروع في توزيع العلاج على المراكز الصحية المعتمدة في مختلف مناطق البلاد، وفقًا للاحتياج الفعلي المسجل في المنظومة الإلكترونية لإدارة الصيدلة، وبالاعتماد على البطاقات العلاجية المعتمدة للمرضى، لضمان وصول العلاج لمستحقيه بكل شفافية وعدالة.

وشدّدت وزارة الصحة على أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطتها الرامية إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي من الأدوية التخصصية، وتلبية احتياجات المرضى في جميع ربوع الوطن، خاصةً الفئات التي تتطلب رعاية طبية مستمرة.