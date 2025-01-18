الصحة تفتتح أقساما جديدة في «مستشفى الزاوية الطبي»

ضمن جهود وزارة الصحة لتعزيز جودة الخدمات الصحية وتطوير المرافق الطبية لتلبية احتياجات المواطنين، افتتح وكيل الوزارة للشؤون الفنية والديوان بحكومة الوحدة الوطنية، سمير كوكو، عدداً من الأقسام والعيادات الجديدة بمستشفى الزاوية الطبي.

وذلك بعد استكمال أعمال الصيانة الشاملة لها وتجهيزها بأحدث المعدات الطبية، وتتمثل الأقسام في الإسعاف والطوارئ، والنساء والتوليد الذي يضم غرف عمليات جراحية حديثة ومجهزة بالكامل، وقسم الأطفال، بالإضافةً إلى تجهيز مصرف للدم لتوفير خدمات التبرع ونقل الدم بأمان وفعالية، وقسم وحدة التصوير المقطعي (CT).



