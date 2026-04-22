افتتاح مركز «غسيل كلى» جديد.. توجيه بدعم عاجل لمركز مصراتة الطبي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط افتتاح مركز متكامل لغسيل الكلى في بلدية بني وليد، بعد أن أشرفت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة على أعمال إنشائه وتجهيزه بالكامل.

وباشر المركز تقديم خدماته للمواطنين اعتبارًا من يوم الاثنين 20 أبريل 2026، تحت إشراف وزارة الحكم المحلي، عقب استكمال تزويده بأحدث التقنيات والمعدات الطبية، بما في ذلك أجهزة غسيل كلى متطورة، ونظام عالي الجودة لتنقية المياه، وأسِرّة عناية متكاملة، إضافة إلى طاقم طبي وتمريضي مؤهل لضمان تقديم أفضل رعاية صحية.

ويهدف المشروع إلى التخفيف من الأعباء عن مرضى الفشل الكلوي في المنطقة، وتقليص تكاليف العلاج، وتجنب مشقة التنقل لمسافات طويلة للحصول على الخدمة، إلى جانب دعم توجه توطين الخدمات الصحية داخل البلديات.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن هذا الإنجاز يعكس دورها في دعم تحسين جودة الخدمات الصحية، والمساهمة في تعزيز البنية التحتية الطبية داخل المدن الليبية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أن افتتاح مركز جديد لغسيل الكلى في مدينة بني وليد، جاء ضمن مشاريع “عودة الحياة”، في إطار خطتها لتعزيز المنظومة الصحية وتطوير البنية التحتية الطبية وتوسيع نطاق الخدمات التخصصية.

وجرى افتتاح المركز التابع لمستشفى بني وليد العام تحت إشراف مدير المستشفى، وبحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الصحية، في خطوة تستهدف دعم خدمات علاج مرضى الكلى داخل المدينة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن هذا الإنجاز يأتي ضمن خطتها لتطوير الخدمات الصحية، مؤكدة أن وزير الصحة الدكتور محمد الغوغ ساهم في تذليل العقبات الإدارية والفنية وتوفير التسهيلات اللازمة لتجهيز المركز وفق أعلى المعايير، مع ضمان توفير الإمدادات التشغيلية لاستمرار العمل.

وشهدت مراسم الافتتاح حضور عميد بلدية بني وليد، وممثلين عن وزارة الصحة، والهيئة الوطنية للكلى، إلى جانب وفد من المؤسسة الوطنية للنفط، في إطار تعاون مؤسسي لدعم القطاع الصحي.

وأكدت الوزارة أن افتتاح المركز يأتي ضمن حزمة مشاريع “عودة الحياة” التي تهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية المستدامة، وتوفير خدمات متكاملة لمرضى الكلى داخل المدن الليبية، بما يسهم في تخفيف الضغط على المرافق الصحية وتحسين جودة الخدمة المقدمة.

وزير الصحة يبحث تعزيز خدمات مركز مصراتة الطبي وتوفير الاحتياجات العاجلة

عقد وزير الصحة الدكتور محمد الغوغ اجتماعًا موسعًا مع المدير العام لمركز مصراتة الطبي، في إطار متابعته المستمرة للمرافق الصحية الكبرى، وذلك لمناقشة سير العمل اليومي داخل المركز والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الأطقم الطبية والإدارية.

وبحسب وزارة الصحة، تناول الاجتماع استعراضًا شاملًا للموقف التشغيلي لكافة الأقسام الحيوية داخل المركز، مع التركيز على آليات توفير المستلزمات الطبية، وتسريع توريد الأدوية التخصصية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية دون انقطاع.

كما بحث الاجتماع ملفات صيانة وتجهيز عدد من الأقسام التي تحتاج إلى تحديث تقني، في ظل الارتفاع المتزايد في أعداد المترددين على المركز، إضافة إلى مناقشة سبل دعم العناصر الطبية والطبية المساعدة، والعمل على تذليل العقبات الإدارية والمالية التي قد تؤثر على سير العمل.

وخلال اللقاء، أصدر وزير الصحة تعليماته المباشرة للإدارات المختصة بضرورة التنسيق الفوري مع إدارة مركز مصراتة الطبي، من أجل تلبية الاحتياجات الطارئة، مؤكدًا أن دعم المراكز الطبية الكبرى يمثل أولوية ضمن خطة الوزارة، بهدف ضمان تقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين في مختلف المناطق.

من جانبه، استعرض المدير العام لمركز مصراتة الطبي تقريرًا مفصلًا حول الإحصائيات الأخيرة للخدمات المقدمة داخل المركز، مثمنًا دور وزارة الصحة في المتابعة المباشرة وتذليل الصعوبات، باعتبار المركز أحد الركائز الأساسية في المنظومة الصحية في ليبيا.