الصحة تناقش التطورات «الوبائية» وبرامج الرعاية

اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف، رمضان أبو جناح، مع اللجنة العلمية الاستشارية العليا للصحة، لمناقشة “آخر المستجدات في القطاع الصحي، والسبل الكفيلة بتعزيز النظام الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين”.

وخلال الاجتماع، “استعرضت اللجنة العلمية عددًا من الملفات الهامة، من بينها التطورات الوبائية، ومستجدات برامج الرعاية الصحية، والتحديات التي تواجه القطاع الصحي، بالإضافة إلى آليات دعم الكوادر الطبية وتحسين البنية التحتية للمرافق الصحية”.

بدوره، أكد أبو جناح على “أهمية الدور الاستشاري الذي تقدمه اللجنة في رسم السياسات الصحية، وحرص الوزارة على تبني التوصيات العلمية لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين”.

وشدد أبو جناح على “التزام الحكومة بدعم القطاع الصحي، والعمل على تطويره وفق أحدث المعايير العلمية”.

ويأتي هذا الاجتماع في “إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الصحة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتحقيق استجابة فعالة لمتطلبات القطاع الصحي في ليبيا”.