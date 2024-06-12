الصحة تناقش مقترح إنشاء برنامج وطني للكلى

ناقش وكيل وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، سمير كوكو، مع أعضاء اللجنة العليا للكلى، إنشاء برنامج وطني لمرضى الكلى يختص بتوفير خدمات شاملة ومتكاملة، ويتبع رعاية الكلى على المستوى الوطني.

وخلال اجتماع عقد اليوم بحضور رئيسة قسم أمراض الكلى بوزارة الصحة ماجدة موسى، ناقشت اللجنة الصعوبات التي تواجه مراكز وأقسام ووحدات الكلى في ليبيا.

وقدمت رئيسة قسم الكلى عرضا مرئيا حول إحصاءات مرضى الكلى في ليبيا، المسجلين خلال العام الحالي في المنظومة الإلكترونية.

وتتولى اللجنة العليا للكلى حصر حالات الفشل الكلوي وزراعة الكلى، وإنشاء قاعدة بيانات عنها، وتحديد احتياجاتها، ومتابعة توفير الإمدادات الطبية الخاصة بمرضى الكلى مع جهاز الإمداد الطبي.

وتضع اللجنة تصورا لعدد أجهزة الغسل الواجب توافرها بكل مركز، ومواصفات مراكز الغسل المقترح انشائها، ووضع الدليل الإرشادي الخاص بمتابعة مرضى الكلى وفق المعايير الدولية.