الصحة تنظم ملتقى الرعاية الصحية السادس عشر في طرابلس

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية عن تنظيم “ملتقى ومعرض ليبيا الدولي للرعاية الصحية في دورته السادسة عشر”، بمشاركة عدد من الشركات الوطنية والعربية والأوروبية في مختلف المجالات الطبية، وذلك خلال الفترة من 24-27 يونيو 2024 على أرض معرض طرابلس الدولي.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها بالفيسبوك، أن الملتقي يعد فرصة للمختصين والمهتمين للتواجد مع أفضل الاستشاريين والمختصين والأطباء، وأكبر الشركات والمؤسسات في مختلف مجالات القطاع الصحي الوطنية والدولية، والتعرف أكثر على أخر ما توصل إليه العلم في مجال الطب.

وتشارك في الملتقى أكثر من 30 دولة، كما يتضمن البرنامج العلمي للملتقى أكثر من 21 مجالًا طبيًا بخبرات محلية ودولية.

وأعلنت الوزارة أن أيام الملتقى ستضم عيادات للكشف المجاني لكافة المواطنين في مختلف التخصصات الطبية.