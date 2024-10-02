الصحة تنفي وجود إصابة بمرض «الملاريا» في الغريفة

أكدت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، “أن “النتائج المخبرية للحالة المشتبه بإصابتها بمرض “الملاريا” داخل بلدية الغريفة، أظهرت خلو الحالة من الإصابة بالمرض”.

وأوضحت الوزارة في بيان على صفحتها الرسمية أنه “حرصا منها على الشفافية في التعاطي مع الرأي العام، وتنفيذًا للتعليمات الصادرة من وزير الصحةرمضان أبوجناح، فإنها تؤكد أن النتائج المخبرية للحالة المشتبه بإصابتها بمرض الملاريا داخل بلدية الغريفة، أظهرت خلو الحالة من الإصابة بالمرض الذي كان محل اشتباه نظرًا للأعراض المصاحبة للحالة”.

وتابعت الوزارة في البيان، “أن مستشفى الغريفة استقبل قبل يومين حالة تشكو من حمى وإسهال وقيء”، وأضاف البيان، أنه “وبعد معاينة الحالة من الفريق الطبي المداوم بالمستشفى وتقييم حالتها تم تقديم العلاجات اللازمة لها، إلا أن الحالة لم تتماثل للشفاء، حينها تم إحالة إلى مركز سبها الطبي وعزلها وإخضاعها للتحاليل الضرورية لتحديد نوعية إصابتها”.

وطمأنت الوزارة في بيانها الرأي العام، بالقول: “تنفي الوزارة ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، من أخبار تضمنت افتراءات لا أساس لها من الصحة، تتعلق بتسجيل حالات إصابة بمرض الملاريا داخل بلدية الغريفة”.

ودعت الوزارة الجميع إلى تقصي المعلومات من مصدرها الرسمي.