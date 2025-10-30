الصحة تواصل المتابعة الميدانية للمرافق في طرابلس

أكدت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أن وكيلها العام والمكلّف بمهام الوزير محمد الغوج أجرى جولة ميدانية تفقدية شملت العيادة المجمعة أبوسليم والعيادة المجمعة طريق المطار في العاصمة طرابلس، ضمن برنامج المتابعة الميدانية المستمرة للمرافق الصحية.

وأوضحت الوزارة أن الغوج اطّلع خلال الجولة على سير العمل داخل العيادات ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتابع آلية العمل بنظام 24 ساعة لضمان استمرار تقديم الخدمات دون انقطاع، بما يسهم في تخفيف العبء عن المستشفيات العامة وتعزيز كفاءة منظومة الرعاية الصحية الأولية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الجولة تأتي ضمن خطتها الهادفة إلى رفع جاهزية العيادات المجمعة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق العاصمة.

وأجرى وكيل عام وزارة الصحة والمكلّف بمهام الوزير محمد الغوج زيارة ميدانية إلى مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية بطرابلس للاطلاع على سير العمل والخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

وأوضحت وزارة الصحة أن الزيارة شملت جولة على الأقسام العلاجية والإيوائية بالمستشفى، حيث تم الوقوف على احتياجات التطوير والتأهيل الفني والبشري، ومناقشة سبل دعم برامج الرعاية النفسية المتكاملة.

وأشارت الوزارة إلى أن الزيارة تأتي ضمن متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية التي أطلقتها مؤخرًا بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، في إطار جهودها لتعزيز الرعاية النفسية ودمجها ضمن منظومة الخدمات الصحية العامة، بما يسهم في تحسين جودة خدمات الصحة النفسية في ليبيا.

وأضافت الوزارة أن مدير إدارة التفتيش والمتابعة أمجد الرميح، رفقة فرق من اللجان المكلفة من قبل الغوج، نفذ جولة تفتيشية إلى مستشفى السكري والغدد الصماء بطرابلس لمتابعة سير العمل الإداري والفني وتقييم الأداء العام بالمستشفى.

وبيّنت الوزارة أن الزيارة استهدفت رصد التحديات التشغيلية ومتابعة تنفيذ المنظومة الإلكترونية لصرف أدوية السكري التي تم اعتمادها مؤخرًا، لضمان انسيابية تقديم العلاج ووصوله إلى مستحقيه في الوقت المناسب وبكل شفافية.