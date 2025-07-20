الصحة توزّع شحنات جديدة من مشغلات «غسيل الكلى» لدعم مرافق طبية بالمناطق الشرقية والجنوبية

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، أن مخازن الإدارة العامة لجهاز الإمداد الطبي في العاصمة طرابلس، أمدّت فرعي الجهاز في المنطقتين الشرقية والجنوبية بشحنات من مشغلات غسيل الكلى، وذلك في إطار تعزيز الإمدادات الطبية الحيوية.

كما تسلّمت مخازن مستشفى طرابلس الجامعي وإدارة الخدمات الصحية في نالوت شحنات مماثلة، في خطوة تهدف إلى دعم منظومة الرعاية الصحية ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمرضى، لا سيما في وحدات الغسيل الكلوي التي تشهد ضغطًا متزايدًا.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتحسين الاستجابة الطبية وتوفير الإمدادات اللازمة لكافة المناطق، بما يضمن استمرارية الخدمات الصحية للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد.