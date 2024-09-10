الصحة توضّح حقيقة توقف خدمات غسيل الكلى!

نفت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، الشائعات المتعلقة بنقص المشغلات وتوقف خدمات غسيل الكلى.

وأوضحت الوزارة أن “تأخير وصول الشحنات كان بسبب مشكلة فتح الاعتمادات من قبل مصرف ليبيا المركزي المحالة اجراءتها من العام الماضي”.

وأعلنت الوزارة، “وصول الشحنة الأولى من مشغلات غسيل الكلى، عبر مطار معيتيقة الدولي، والتي تقدر بنحو 25 ألف جلسة”، مؤكدة “أن الشحنة الثانية تقدر بحوالي 26 ألف جلسة وستصل الثلاثاء القادم، لسد احتياجات مرضى الكلى من مشغلات غسيل الكلى”.

وأشارت الوزارة إلى أن “الشحنات ستصل تباعا خلال الأيام المقبلة عبر المنافذ الجوية والبحرية، لتغطية أي نقص، وسيشرع جهاز الإمداد الطبي بشكل مستعجل، في عملية توزيع مشغلات غسيل الكلى عبر فروعه في كل المناطق، لتغذية مراكز الغسيل، وتلبية احتياجات المرضى”.

ولفتت وزارة الصحة، “إلى أنها تمكنت من السيطرة على أزمة نقص المشغلات، من خلال تشكيل لجان طوارئ تتولى التنسيق بين مراكز غسيل الكلى وجهاز الإمداد الطبي، وفروعه، لسد العجز الحاصل في المشغلات من خلال تدوير مخزون مشغلات الغسيل على المراكز التي تحتاجها لضمان عدم توقف عمليات الغسيل”.

كما لفتت “لعدم الإنجرار وراء الشائعات وصفحات التواصل الاجتماعي التي تبث أخبارًا مضللة بشأن توقف خدمات غسيل الكلى ونفاذ مخزون المشغلات، وتؤكد وزارة الصحة أن شحنات مشغلات غسيل الكلى ستصل إلى ليبيا تباعًا، خلال الأيام القادمة لتوفير مخزون استراتيجي من المشغلات، وتلبية كل متطلبات مراكز الغسيل المنتشرة في ربوع ليبيا”.