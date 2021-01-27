الصحة العالمية تُسجل حصيلة قياسية لوفيات كورونا في العالم

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حصيلة قياسية لوفيات كورونا في العالم بحوالي 96 ألف وفاة بفيروس كورونا في خلال الأسبوع الماضي.

وأعلنت المنظمة، في تقرير أسبوعي جديد نشرته على موقعها، عن ارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في العالم خلال الفترة من 18 إلى 24 يناير بواقع 4104947، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى مستوى 98280844 حالة.

وأشارت المنظمة إلى أن هذه الزيادة أقل بنسبة 15% من الحصيلة الأسبوعية السابقة التي بلغت 4725029 حالة.

وتم تسجيل أكبر عدد للإصابات الجديدة في الولايات المتحدة حيث جرى رصد أكثر 1.25 مليون حالة، لتأتي بعدها البرازيل بحوالي 360 ألف حالة، وتحتل بريطانيا المرتبة الثالثة بأكثر من 260 ألف حالة.

وذكرت المنظمة أن الحصيلة العامة للوفيات جراء الفيروس في العالم ارتفعت من 18 إلى 24 يناير بواقع 95991 حالة، لتصل إلى مستوى 2112759.

وأوضحت المنظمة أن هذه الزيادة أكثر بنسبة 1% مقارنة مع الحصيلة الأسبوعية السابقة التي بلغت 93882 حالة.