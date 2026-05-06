الصحة تُسجّل إنجازاً طبياً تاريخياً

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، عن تسجيل إنجاز طبي تاريخي داخل المنظومة الصحية، تمثل في إجراء أول عملية زراعة بطارية قلب بدون أسلاك في ليبيا، وذلك داخل مستشفى الهضبة الخضراء العام، لمريضة تعاني من تباطؤ في نبض القلب.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار الحراك الذي تشهده المنظومة الصحية الليبية ضمن خطة المائة يوم التي أطلقتها وزارة الصحة، بهدف تطوير الخدمات الطبية ورفع كفاءتها.

واعتمد الفريق الطبي على تقنية حديثة تُعرف باسم Leadless Pacemaker، حيث تُزرع البطارية مباشرة داخل القلب دون الحاجة إلى أسلاك أو توصيلات تقليدية، ما يساهم في تقليل المخاطر الطبية وتسريع عملية التعافي وتحسين جودة الحياة للمريض.

وأكدت وزارة الصحة أن هذا الإنجاز يُعد الأول من نوعه في ليبيا والثامن على مستوى القارة الأفريقية، ما يعكس تقدم القطاع الصحي المحلي وقدرته على مواكبة التقنيات الطبية العالمية الحديثة.

وأوضحت الوزارة أن هذا النجاح يعكس كفاءة الكوادر الطبية الليبية وقدرتها على تنفيذ عمليات دقيقة ومعقدة، في ظل دعم خطط التطوير ورفع جاهزية المؤسسات الصحية.

ويعزز هذا الإنجاز توجه وزارة الصحة نحو الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتوفير بيئة تقنية متقدمة، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

مديرة إقليمية لمنظمة الصحة العالمية تتفقد مركز الحارات الصحي في طرابلس

أجرت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتورة حنان البلخي، زيارة ميدانية إلى المركز الصحي الحارات في بلدية سوق الجمعة بالعاصمة طرابلس، ضمن جولة جاءت امتدادًا للاجتماعات الفنية مع وزارة الصحة الليبية، وبتعليمات ومتابعة مباشرة من وزير الصحة الدكتور محمد الغوج.

ورافق الوفد خلال الزيارة مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية ورئيس لجنة خطة المائة يوم بوزارة الصحة الدكتور حسام أبوحربة، إلى جانب ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا وعدد من المرافقين.

وخلال الجولة، اطلع الوفد على سير العمل اليومي داخل المركز ومستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حيث شملت الزيارة مختلف الأقسام والإمكانات المتوفرة.

وأبدى أعضاء الوفد إعجابهم بجهود الكوادر الطبية والإدارية داخل المركز، مشيدين بدورهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وتقديم الخدمات للمراجعين.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة شاملة للمديرة الإقليمية في ليبيا، تهدف إلى تحويل نتائج الاجتماعات الفنية إلى واقع ميداني، وتعزيز التعاون بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الليبية، إضافة إلى دعم تبادل الخبرات وتطوير الخدمات الصحية.