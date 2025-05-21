الصحة تُطلق لجان تفتيش لتقييم أداء المرافق  في عدد من البلديات

أطلقت إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، أعمال لجان التقييم المكلفة بمتابعة أداء المرافق الصحية في مختلف المناطق، وذلك خلال اجتماع تحضيري عُقد بديوان الوزارة برئاسة الدكتور أمجد عبدالرزاق الرميح، مدير الإدارة.

وناقش الاجتماع آليات تنفيذ مهام اللجان، وتوزيع الاختصاصات ميدانيًا لتشمل عددًا من البلديات، من بينها: مصراتة، زليتن، الخمس، القره بوللي، الزاوية، رأس جدير، الجميل، رقدلين، الماية، السواني، أولاد عيسى، الزهراء، الحشان، الصياد، قصر بن غشير، السبيعة، السائح، العواتة، ترهونة، مسلاتة، وطرابلس الكبرى.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة الصحة لتعزيز جودة الخدمات الصحية والارتقاء بمستوى الأداء داخل المرافق، من خلال التأكد من الالتزام بالمعايير الإدارية والفنية المعتمدة، وبما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتحسين استجابة النظام الصحي في مختلف البلديات.