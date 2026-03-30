الصحة تُطلق مرحلة جديدة في ضبط «سوق الدواء»

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، أن أعضاء اللجنة العليا لتسجيل المنتجات الطبية ومصانعها أدّوا، اليمين القانونية أمام وزير الصحة الدكتور محمد علي الغوج، وذلك بمقر ديوان الوزارة، وفق بيان رسمي صادر عن الوزارة.

وجاءت مراسم أداء القسم استنادًا إلى التشريعات والضوابط النافذة، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية داخل القطاع الصحي، وبدء اللجنة ممارسة مهامها بشكل رسمي.

وأكد وزير الصحة الدكتور محمد علي الغوج، خلال كلمته، أن اللجنة تضطلع بدور محوري في تنظيم عملية تسجيل وتداول الأدوية، وفق أسس علمية دقيقة تضمن جودة المنتجات وسلامتها، بما ينعكس إيجابًا على صحة المواطنين ويعزز ثقتهم في المنظومة الصحية.

وأشار الوزير إلى أن تفعيل عمل اللجنة يأتي ضمن توجهات الوزارة لتعزيز الحوكمة الرشيدة، وتطوير منظومة الرقابة الدوائية، ورفع كفاءة الإشراف على سوق الأدوية، بما يسهم في تحقيق الأمن الدوائي، ويتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية المعتمدة.

نجاح عملية جراحية معقدة بمستشفى الجلاء للولادة لإزالة ورم ضخم في طرابلس

نجح الفريق الطبي في مستشفى الجلاء للولادة بطرابلس، في إجراء عملية جراحية عاجلة لسيدة في العقد الخامس من عمرها، كانت تعاني من كتلة كبيرة من الأورام الليفية على الرحم، تسببت في نزيف متكرر ومضاعفات صحية أثّرت سلبًا على صحتها العامة.

وأوضحت مصادر طبية أن العملية تُعد من العمليات الكبرى والنادرة نسبيًا نظرًا لحجم الكتلة المستأصلة، التي بلغت نحو 4 كيلوجرام. وتم خلالها استئصال الرحم والأنابيب بالكامل، وسط متابعة دقيقة من الفريق الطبي المختص، وقد تكللت العملية بالنجاح واستقرت الحالة الصحية للمريضة.

ويضم مستشفى الجلاء للولادة كفاءات طبية مؤهلة لإجراء هذا النوع من العمليات المعقدة بصورة اعتيادية، وقد يكون الفريق الطبي المشرف على هذه العملية من: الدكتور أيمن البوعيشي، الدكتور عماد الصغير الزهراء، الدكتورة هاجر الصغير الزهراء، فيما تولى التخدير الدكتور منير أحمد رمضان، وسكرب العملية كانت زهرة.

وأكدت إدارة المستشفى أن هذا النجاح يعكس مستوى الخبرة والكفاءة الطبية المتاحة داخل المستشفى، ويعزز قدرة الفريق الطبي على التعامل مع الحالات الحرجة والمعقدة، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والصحة العامة للمرضى.