الصحة تُناقش تفعيل قرار رفع مرتبات العاملين بالقطاع

اجتمع وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان سمير كوكو، اليوم الأربعاء، مع رئيس النقابة العامة للأطباء، ورئيس النقابة العامة لطب الأسنان، ورئيس النقابة العامة للمهن الطبية المساعدة، ونائب رئيس النقابة العامة للأطباء، ورئيس “حراك تفعيل القرار 885″، ومدير إدارة الطوارئ الصحية بوزارة الصحة محمد الغزيوي.

واستمع الوكيل خلال الاجتماع، إلى مطالب منتسبي النقابات، بشأن تفعيل القرار رقم (885) لسنة 2019 القاضي برفع مرتبات العاملين بالمهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية.

هذا وأعرب الوكيل، عن تقديره لجهود كل العاملين بالقطاع الصحي، وأكد حرصه ودعمه لكل القرارات التي من شأنها أن تكفل حصول العاملين بالقطاع على حقوقهم.

من جانب آخر، أكد الوكيل على ضرورة أن تتضمن قرارات زيادة المرتبات كل العاملين بالقطاع الصحي بما فيهم العناصر التسييرية والإدارية، وأشاد وكيل الوزارة بجهود كل العناصر العاملة بالقطاع من عناصر طبية وطبية مساعدة وإدارية وتسييرية.

وعلى نحو متصل، ذكر الوكيل أن الوزارة ستعمل على استصدار قرار باعتبار العناصر الطبية والطبية المساعدة، من العاملين في الصفوف الأولى أو المساندة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ممن تم إصابتهم بالفيروس أثناء عملهم وتوفاهم الله «شهداء واجب»، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.