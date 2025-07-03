الصحة والحكم المحلي تطلقان إجراءات تسوية أوضاع العاملين في القطاع الصحي وخدمات النظافة

وقّعت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، دفعة جديدة من قرارات تسوية الأوضاع الوظيفية للعناصر الطبية والطبية المساعدة، الوطنية والمغتربة، العاملين في أكثر من 47 جهة تابعة للوزارة في مختلف مناطق البلاد.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة استراتيجية شاملة ومستمرة تعمل عليها الوزارة لتعزيز الحقوق المهنية للعاملين في القطاع الصحي، وتوفير بيئة عمل محفزة تُسهم في تحسين الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدّمة للمواطنين.

وزير الحكم المحلي يصدر قرارًا بتشكيل لجنة لمراجعة أوضاع العاملين السابقين بشركات خدمات النظافة

أصدر وزير الحكم المحلي قرار رقم (4075) لسنة 2025، بشأن تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة إجراءات العاملين سابقًا في شركات خدمات النظافة، وتحديد مهام اللجنة بدقة.

وتتولى اللجنة دراسة الأوضاع الوظيفية والمالية لهؤلاء العاملين، ومتابعة مستحقاتهم المالية، واقتراح الحلول المناسبة لصرف الأرقام المالية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان حقوقهم وإتمام الإجراءات القانونية اللازمة.