الصحة والكهرباء والهجرة.. ملفات على طاولة الدبيبة ونظيره المالطي

استقبل رئيس حكومة الوحدة االوطنية عبدالحميد الدبيبة صباح اليوم الخميس في مجمع قاعات غابة النصر بطرابلس رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا والوفد المرافق له.

ويضم الوفد الحكومي المالطي كل وزير الخارجية إيان بورغ، والداخلية والأمن بايرون كاميليري ووزيرة البيئة والطاقة والمشاريع السيدة ميريام دالي.

ومن المقرر أن يبحث الطرفان مجالات التعاون بين البلدين في ملفات الربط الكهربائي والصحة والبيئة والثروة البحرية والهجرة غير الشرعية، ومساعي فتح المجال الجوي.

وكان في استقبال الوفد المالطي في مطار معيتيقة الدولي وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش وعدد من مسؤولي ووزراء الحكومة.