الصحة والنيابة العامة يتعهدان بملاحقة الفساد بملف «أدوية الأورام وتوريد الأدوية»

اجتمع الوكيل العام لوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الغوج، اليوم الإثنين، مع المستشار النائب العام، الصديق الصور، بمكتبه في طرابلس.

وناقش الطرفان خلال الاجتماع أبرز الملفات الصحية والمستجدات المتعلقة بتنظيم الأدوية، والعطاء العام، ومكافحة الفساد، وسبل تطوير العمل داخل الوزارة.

كما تطرق الاجتماع إلى المخالفات المرتكبة في توريد أدوية الأورام من دولة العراق، قبل تولي الدكتور محمد الغوج مهام تسيير الوزارة.

وأكد النائب العام خلال الاجتماع التزام النيابة العامة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بمساءلة كل من يثبت تورطه في ارتكاب أية مخالفات تتعلق بهذا الملف، مشدداً على أن الدعوى العمومية ستُرفع بحق كل من يخالف القوانين واللوائح، وكل من تسوّل له نفسه المساس بصحة المواطن أو العبث بمقدرات الدولة الصحية.

وأكد الغوج في ختام الاجتماع تعاونه الكامل مع مكتب النائب العام وكافة الأجهزة الرقابية، ومباشرته العمل على تطوير القطاع الصحي بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وتزايدت خلال الأشهر الماضية التحذيرات من وجود مخالفات جسيمة في ملف توريد أدوية الأورام في ليبيا، وهو ما أثار قلقًا واسعًا في الأوساط الطبية والرقابية، خصوصًا في ظل ما يُثار عن إدخال أدوية غير مطابقة للمواصفات أو بأسعار مبالغ فيها.

وتُعد أدوية الأورام من الملفات الحساسة نظرًا لارتباطها المباشر بحياة المرضى واحتياجاتهم العاجلة للعلاج، الأمر الذي يجعل أي خلل في إجراءات التوريد أو التوزيع يشكّل خطرًا إنسانيًا وأخلاقيًا جسيمًا.