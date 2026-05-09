الصحراء الليبية تكشف ألغازها.. تكوين بركاني ضخم ارتفاعه 1400 متر

نشر مركز مرصد الأرض التابع لوكالة ناسا صورة استثنائية التقطتها كاميرات محطة الفضاء الدولية لجبل أركانو، بنية صخرية دائرية عملاقة تقع في جنوب شرق الصحراء الكبرى الليبية، ويبلغ قطرها نحو 25 كيلومترًا. من المدار، يبدو التكوين شبيهًا بفوهة نيزكية ضخمة، قبل أن تكشف الدراسات العلمية أنه نتاج عمليات بركانية داخلية معقدة تعود لفترات جيولوجية قديمة.

والتقط رائد فضاء الصورة في 13 سبتمبر 2025، ونُشرت رسميًا في 28 نوفمبر 2025، لتسلط الضوء على واحد من أغرب التكوينات الصخرية في قلب الصحراء الليبية قرب الحدود مع مصر.

تكوين دائري عملاق وارتفاع شاهق

يقع جبل أركانو في منطقة نائية، ويتميز بحلقات صخرية متداخلة، يصل ارتفاعه إلى نحو 1400 متر فوق مستوى سطح البحر، أي حوالي 800 متر فوق السهول الرملية المحيطة، ما يمنحه حضورًا بصريًا واضحًا من المدار الأرضي.

وتتكون بنيته من صخور نارية مثل البازلت والجرانيت، فيما تظهر إلى الشمال تشكيلات رسوبية من الحجر الرملي والحجر الجيري والكوارتز، تشكل “غطاءً” طبيعيًا فوق جزء من التكوين.

أصل بركاني وليس فوهة نيزكية

نفت الدراسات الجيولوجية الميدانية، التي نقلتها ناسا، أن يكون التكوين نيزكيًا، مؤكدة أنه ذو أصل بركاني داخلي. تشير التحليلات إلى أن الصهارة صعدت عدة مرات عبر القشرة الأرضية، متسللة بين الصخور القديمة، ما أدى إلى تكوين حلقات متراكبة متحدة المركز.

وأكد تقرير مرصد الأرض: “عمليات اقتحام صهارية متكررة أدت إلى تشكيل حلقات متراكبة، مع محاذاة مراكزها باتجاه الجنوب الغربي تقريبًا”. ورغم وضوح الآلية الجيولوجية، لا يزال العمر الدقيق للتكوين غير محدد علميًا، ويُعامل كأثر جيولوجي قديم للغاية.

بيئة نادرة للحياة في أحد أكثر مناطق الأرض جفافًا

تقع المنطقة ضمن أكثر المناطق جفافًا على كوكب الأرض، حيث لا تتجاوز معدلات الأمطار 1 إلى 5 مليمترات سنويًا، وقد تصل في بعض المناطق القريبة إلى 10 مليمترات فقط. ورغم هذه الظروف القاسية، رُصد وجود غطاء نباتي محدود من أعشاب وشجيرات وأشجار متناثرة.

وترجع ناسا هذا الظهور النادر للنباتات إلى تأثير الرفع التضاريسي، حيث يدفع ارتفاع الجبال الهواء للأعلى، ما يؤدي إلى تكوين سحب ضعيفة وأمطار محدودة، كما تسهم الظلال الناتجة عن الجدران الصخرية في تقليل شدة الإشعاع الشمسي، مهيئة بيئة أكثر ملاءمة للنباتات مقارنة بالكثبان الرملية المحيطة.

أودية جافة تعيد تشكيل التكوين

تخترق جبل أركانو قنوات موسمية تظهر في الصور الفضائية كمجاري تقطع الحلقات الصخرية، ولا تتدفق المياه إلا عند هطول أمطار نادرة، إلا أن السيول عبر آلاف السنين ساهمت في تآكل الصخور وفتح ممرات داخل التكوين الدائري، ما يعكس استمرار عمليات التشكل الجيولوجي حتى اليوم.

آثار بشرية ونقوش صخرية عمرها آلاف السنين

إلى جانب أهميته الجيولوجية، يحمل جبل أركانو قيمة أثرية كبيرة، إذ تشير الدراسات إلى وجود نقوش صخرية في مناطق قريبة مثل جبل العوينات، تظهر حيوانات مثل الأبقار والزرافات وأشكال بشرية، ما يشير إلى فترات تاريخية كانت فيها المنطقة أكثر رطوبة وازدهرت فيها أنشطة الرعي.

وأظهرت الأبحاث التي نشرها الباحث أندراس زبوراى أن هذه الرسومات تمثل من أبرز الشواهد على الرعي القديم، كما وثقت تقارير استكشافية في أوائل القرن العشرين استخدام هذه التكوينات كملاجئ طبيعية للرعاة لحماية قطعانهم من الظروف الصحراوية القاسية، وأحيانًا لإغلاق المداخل الطبيعية لمنع هروب الحيوانات.

صورة واحدة تختصر ملايين السنين

تجمع الصورة الفضائية لجبل أركانو بين التكوينات البركانية الدائرية والكثبان الرملية والأودية الجافة والمناطق النباتية المتناثرة، لتشكل مشهدًا طبيعيًا فريدًا يعكس تفاعل الجيولوجيا والمناخ والتاريخ البشري في مكان واحد.

رغم أن شكله من الفضاء قد يوحي ببنية صناعية أو فوهة اصطدام نيزكي، تؤكد الدراسات العلمية أنه سجل طبيعي ناتج عن عمليات بركانية عميقة امتدت عبر الزمن الجيولوجي، ليصبح واحدًا من أبرز المعالم الجيولوجية الغامضة في الصحراء الكبرى.