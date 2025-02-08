الصداع.. أنواعه وأسبابه وأفضل الطرق لعلاجه!

يؤثر الصداع على حياة الملايين حول العالم، الذين يلجؤون إلى المسكنات بحثا عن راحة سريعة، فما أنواع “الصداع”، وأسبابها وطرق علاجها؟

وفي هذا السياق، عرضت صحيفة “ذا صن”، أنواع الصداع وأفضل الطرق لعلاجها.

صداع الجبهة، أسبابه: التوتر: من أكثر أسباب الصداع شيوعا، خاصة في حالات القلق أو الإرهاق، إجهاد العين: يحدث نتيجة القراءة لفترات طويلة أو التحديق في الشاشات، مشكلات الجيوب الأنفية: تنتج عن التهابات أو حساسية، ما يسبب ضغطا وألما في مقدمة الرأس، أفضل العلاجات: لتخفيف صداع التوتر: تناول الباراسيتامول مع تدليك الرأس والاستحمام بالماء الدافئ، لتقليل إجهاد العين: أخذ فترات راحة من الشاشات وتحسين الإضاءة وفحص النظر عند طبيب العيون، لعلاج مشاكل الجيوب الأنفية: استخدام محلول الماء المالح واستنشاق البخار أو تناول مزيلات الاحتقان.

صداع الصدغين، أسبابه: الإجهاد: يسبب شعورا بنبض أو ألم خفيف في الصدغين، قلة النوم: تؤدي اضطرابات النوم إلى حدوث صداع نابض (يتميز بشعور بالخفقان أو النبض في الرأس)، الإفراط في الكافيين: تناول كميات كبيرة من الكافيين قد يؤدي إلى الصداع بسبب الاعتماد الزائد عليه، أفضل العلاجات: تناول مسكنات الألم مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين، تحسين عادات النوم بتحديد مواعيد منتظمة والاسترخاء قبل النوم، تقليل استهلاك الكافيين تدريجيا لتجنب الصداع الناتج عن الانسحاب المفاجئ.

صداع مؤخرة الرأس: أسبابه: التوتر العضلي: نتيجة للإجهاد أو وضعية الجلوس الخاطئة، وأفضل العلاجات: استخدام الكمادات الباردة على مؤخرة الرأس، الراحة في غرفة هادئة ومظلمة، تمارين الرقبة والعلاج الطبيعي للمساعدة في استرخاء العضلات.

صداع الجانب الأيمن من الرأس، أسبابه: الصداع النصفي: قد يكون مرتبطا بتغيرات هرمونية والتوتر وتخطي الوجبات، أو قلة النوم، أفضل العلاجات: تناول مسكنات الألم مثل الأيبوبروفين، والعلاج باستنشاق الأكسجين لتخفيف الأعراض، استخدام البوتوكس أو العلاجات الوقائية مثل بروبرانولول في الحالات المزمنة.

صداع خلف العينين: حيث يمكن استخدام أدوية التريبتان الموصوفة طبيا، واستنشاق الأكسجين لتخفيف الألم بسرعة، وتجنب المحفزات، مثل التدخين والكحول والعطور القوية.