«الصداع النصفي».. أسبابه وأعراضه وكيفية التخفيف من «حدة الآلام» الناتجة عنه!

كشفت مؤسسة الدماغ الألمانية، في دراسة جديدة لها، عن “أسباب الصداع النصفي وأعراضه، وكيفية التخفيف من حدة الآلام الناتجة عنه”.

وأشارت الدراسة إلى أن “الصداع النصفي هو ألم يصيب الرأس على جانب واحد فقط، مشيرة إلى أن هذا الألم يكون غالبا مصحوبا بالدوار والغثيان والقيء والحساسية الشديدة تجاه الضوء والضجيج”.

وبحسب صحيفة “هسبريس”، قالت المؤسسة الألمانية للدماغ، “إن الأعراض الدالة على الصداع النصفي قد تشمل أيضا متاعب أكثر خطورة، مثل اضطرابات الرؤية (مثل رؤية وميض أو ألوان فاقعة)، واضطرابات الكلام (مثل عدم القدرة على إيجاد الكلمات)، والاضطرابات الحركية والاضطرابات الحسية (مثل الشعور بالخدر في الوجنتين واليدين)، بالإضافة إلى اضطرابات الوعي”.

ونوهت الدراسة إلى أنه “وعلى الرغم من أن مرض الصداع النصفي غير قابل للشفاء، لكن يمكن تخفيف المتاعب بواسطة الأدوية، مثل أدوية الصداع النصفي ومسكنات الألم، بالإضافة إلى الراحة وتقنيات الاسترخاء وتجنب المثيرات كالضوء الساطع والضوضاء”.