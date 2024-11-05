«الصديق الصور» يتابع سير العمل في إدارة إنفاذ القانون

التقى النائب العام المستشار الصديق الصور، مع مدير إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية عبدالحكيم الخيتوني.

وأكد النائب العام “على أهمية الالتزام بالأطر القانونية، مشيداً بالجهود المهنية والجادة التي تبذلها إدارة إنفاذ القانون في أداء مهامها”.

وتم خلال اللقاء “مناقشة سير العمل في تنفيذ المهام المكلفة بها إدارة إنفاذ القانون من قبل مكتب النائب العام، واستعراض الإنجازات المحققة في مجال استرجاع الأراضي وإخلاء العقارات والمباني العامة والخاصة، بالإضافة إلى عمليات ضبط وإحضار المطلوبين للنيابات العامة”.

كما قدّم عبدالحكيم الخيتوني، “عرضاً تفصيلياً حول الإنجازات التي حققتها إدارة إنفاذ القانون، والإجراءات القانونية التي تم اتخاذها وفقاً للتعليمات الصادرة”.