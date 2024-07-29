«الصديق الصور» يعقد اجتماعا مع المحامين العامين

عقد المستشار النائب العام الصديق الصور، اليوم الاثنين، اجتماعاً، بالمحامين العامين في نطاق اختصاص محكمتي استئناف طرابلس؛ وجنوب طرابلس.

كما ضم الاجتماع رؤساء النيابات في نطاقي اختصاص المحكمتين المذكورتين؛ ومسؤولي تنفيذ الأحكام الجنائية؛ ومراقبي النشاط الضبطي؛ وسير الدعاوى في النيابات؛ بحضور رئيس جهاز الشرطة القضائية.

وتناول الاجتماع الملاحظات القضائية المسجلة في شأن انتظام تنفيذ العقوبات السالبة للحرية؛ وترشيد الزمن المرتبط بها؛ والسلبيات المترتبة عن عدم إنجاز الإعلانات القضائية في مواقيتها؛ وضمان مثول المتهمين أمام قاضيهم في المواعيد المضروبة وفق المعايير المستقرة وطنياً ودولياً.