«الصديق الصور» يلتقي المدّعي العام في المحكمة الجنائية الدولية

التقى النائب العام المستشار الصديق الصور، المدّعي العام في المحكمة الجنائية الدولية؛ وعدداً من مساعديه المعنيين بالحالة الليبية، بحضور منسق دولة ليبيا لدى المحكمة.

وبحث المجتمعون “تطور إجراءات تحقيق الانتهاكات الجسيمة التي اتصل بها مكتب المدعي العام بالمحكمة في إطار مبدأ التكامل بين القضائيْن الوطني والدولي؛ وإحداث آلية تعاون بيني، -بمشاركة السلطات الثلاثة في دولة ليبيا- لغرض إيجاد سبل فُضلى تفضي إلى إنصاف الضحايا وعدم الإفلات من الملاحقة القضائية”.

كما تناول اللقاء “خطط تقاسم الخبرة؛ وتوفير الدعم الفني والتقني في البحوث ذات الاهتمام المشترك”.