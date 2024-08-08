الصديق الكبير يبحث مع «نورلاند» الجهود بشأن ميزانية موحدة للدولة

عين ليبيا | نُشر: الخميس، 8 أغسطس 2024 - 14:19 | آخر تحديث: 8 أغسطس 2024 - 14:27 نُشر: الخميس، 8 أغسطس 2024 - 14:19
ليبيا
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مناقشات حول ميزانية موحدة للدولة

بحث الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، الجهود المبذولة بشأن ميزانية موحدة  للدولة الليبية.

وأوضح بيان صادر عن السفارة الأمريكية، أن اللقاء تضمن أهمية التوافق بشأن ميزانية موحدة للدولة الليبية لضمان الشفافية والمساءلة، وترسيخ سياسة نقدية متماسكة.

يشار أن مجلس النواب قد أقر في العاشر من شهر يوليو الماضي الميزانية العامة الموحدة للدولة للعام 2024 بقيمة إجمالية بلغت 179 مليار دينار ليبي والتي وصفت بأضخم ميزانية في تاريخ ليبيا.

آخر تحديث: 8 أغسطس 2024 - 14:27
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