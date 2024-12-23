سوريا.. «الصفدي» يجري محادثات مع «الشرع» وطهران تنفي أيّ اتصال مباشر مع القيادة الحالية

ازدحمت دمشق بالوفود الدبلوماسية العربية والإقليمية والعالمية للقاء القيادة الجديدة في سوريا بعد سنوات من القطيعة خلال حكم نظام بشار الأسد الذي سقط في الثامن من ديسمبر الحالي.

وقالت الخارجية الأردنية إن الوزير أيمن الصفدي يجري مباحثات بدمشق مع القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع.

وجاء في البيان المقتضب أن “نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي يزور اليوم (الاثنين) دمشق ويلتقي القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، وعدداً من المسؤولين السوريين”.

وهي أول زيارة يجريها مسؤول أردني كبير إلى سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر.

يزور نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي @AymanHsafadi، اليوم، دمشق ويلتقي القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، وعدداً من المسؤولين السوريين.#الأردن#سوريا — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) December 23, 2024

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية أن وفدا قطريا رفيع المستوى سيصل إلى دمشق لعقد لقاءات مع المسؤولين السوريين.

وذكرت الخارجية القطرية أن “وزير الدولة بالوزارة وصل إلى دمشق على متن أول طائرة للخطوط الجوية القطرية منذ سقوط النظام”.

وفي سياق متصل، قال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إنه “لا اتصال مباشرا مع الحكم الحالي في سوريا”. وأضاف أن “دخولنا إلى سوريا كان لمنع تقدم داعش وانتشار الإرهاب إلى دول المنطقة”.

وتابع حديثه “كما ساعدنا في دفع العمليات السياسية في سوريا إلى الأمام, وقبل ما حدث، كنا على تواصل مع بعض هذه الجماعات، لكن لا يوجد أي اتصال مباشر مع الحكم الحالي”.