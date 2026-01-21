الصلابي: اللقاءات العلمية من صميم المصالحة وليبيا بحاجة للميثاق وطني

أكد الدكتور على الصلابي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ومستشار رئيس المجلس الرئاسي لشؤون المصالحة، أن مثل هذه اللقاءات والندوات تعزز مسارات المصالحة الوطنية.

جاء ذلك في تعليق له على مبادرة الدكتور محمد بالروين التي تقدم بها للندوة العلمية حول “إشكاليات مشروع مسودة الدستور”، التي نظمها المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية بالتعاون مع مجلس الحوار السياسي، وبمشاركة نخبة من الأكاديمين والأكاديميات.

وشدد د. الصلابي على الحاجة الملحة لصياغة “ميثاق وطني” جامع ، يساهم فيه بشكل فعال في إخراج ليبيا من أزمتها ويوحد الجهود نحو المصالحة وبناء الدولة.