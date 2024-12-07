«الصلابي» يُوجه رسالة إلى المدن المتضررة من التقلبات الجوية

وجه الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين د. علي الصلابي، رسالة إلى المدن والأهالي المتضررة من الأمطار الغزيرة والسيول، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منها.

وجاء في نص الرسالة: “في هذه الأوقات الصعبة التي تمر بها بعض المدن المتضررة جراء الأمطار الغزيرة والسيول في بلادنا الحبيبة ليبيا، نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، راجين من الله أن يحفظ مدننا وأهلنا من كل سوء. وأن يخفف عنهم معاناتهم. اللهم عوضهم عن كل ما فقدوه خيراً”.

وأضاف الصلابي: “فلنتحد جميعاً، وندعو الله أن ينشر رحمته في كل مكان، وأن يوفقنا لنكون عوناً لإخواننا وأخواتنا. إن الإسلام يدعونا دائماً للعمل من أجل رفعة الآخرين، فنكون يداً واحدة في هذه المحنة”.

واختتم رسالته بالقول: “ختاماً، فلنجعل دعاءنا متواصلًا وأعمالنا صادقة، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا وأمتنا الإسلامية من كل مكروه، وأن ينصرنا على من عادانا، ويسدد خطانا نحو الخير.”.