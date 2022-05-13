«الصلح»: فتح النفط سيعزز الإستقرار الاقتصادي والحفاظ على البنية التحتية

قال رئيس جهاز تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي علي الصلح، إنّ خطوة إعادة فتح المواني النفطية ستُعزز الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على البنية التحتية والاستفادة من أسعار النفط والغاز العالمية.

وأوضح الصلح في تصريح صحفي، أنّ رفع الحصار عن المنشآت النفطية جاء بناءً على مطالبات بوضع آلية عمل للمحافظة على إيرادات النفط بحساب المؤسسة الوطنية للنفط في المصرف الخارجي إلى حين صدور قانون ميزانية للدولة.

وأشار الصلح إلى أنّ ليبيا قادرة على زيادة إنتاجها النفطي، ولكن الانقسام والسياسيات المالية المغلوطة خفّضت قدرة المؤسسة على التطوير والاستثمار.

يشار إلى أنّ رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا أعلن الثلاثاء الماضي، إعادة فتح المواني النفطية واستئناف التصدير على أن تبقى الإيرادات في حساب المؤسسة بمصرف ليبيا الخارجي إلى حين اعتماد ميزانية للدولة.