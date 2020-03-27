الصليب الأحمر يُحذّر من اضطرابات في أوساط الفقراء والمهمشين بالغرب بسبب كورونا

هذه قنبلة اجتماعية يمكن أن تنفجر في أي لحظة. [رويترز]

حذر رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، من أن اضطرابات يمكن أن تندلع في أوساط الفقراء والمهمشين بالمدن الكبرى في الغرب لافتقارهم لموارد دخل مع تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة “رويترز” عن فرانشيسكو روكا قوله، وهو إيطالي ويرأس اتحاد أكبر شبكة إغاثة في العالم، إنه إلى جانب الاضطرابات الاجتماعية يتزايد خطر الانتحار بين الضعفاء والمعزولين.

وأضاف في إفادة صحفية بمقر الأمم المتحدة في جنيف: “يوجد كثير من الناس يعيشون مهمشين للغاية داخل ما يسمى الثقب الأسود في المجتمع.. أخشى أنه في غضون أسابيع قليلة ستكون لدينا مشاكل اجتماعية في أصعب الأحياء في المدن الكبرى”.

وتابع: “هذه قنبلة اجتماعية يمكن أن تنفجر في أي لحظة، لأنهم لا طريق أمامهم للحصول على دخل”.

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